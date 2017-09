Thulani Serero won zondagmiddag met Vitesse van zijn oud-werkgever Ajax (1-2). De Zuid-Afrikaanse middenvelder nam op deze wijze op een mooie manier afscheid, al gebeurde dat met een dubbel gevoel.



"Het was leuk om hier weer te zijn. Ik ben goed ontvangen door de fans en de mensen hier", vertelt Serero aan Ajax TV. Wel zocht hij de verkeerde kleedkamer op. "Een ploeggenoot van me vertelde me dat ik de verkeerde kant op ging. Het ging een beetje in de automatische piloot. Vijf jaar lang heb ik steeds die kant op gelopen."



De Zuid-Afrikaan vervolgt: "Het was niet helemaal het afscheid dat ik wilde, maar er zijn dingen gebeurd, dus dit was ook prima." Zelf koos Serero er bewust voor om zijn afscheid achter de schermen te doen. "Ja dat wilde ik in de kleedkamer, omdat ik voor de wedstrijd mij wilde focussen."



Toch kijkt Serero terug op een 'geweldige tijd' bij Ajax. "Ik heb drie titels gewonnen en heb al met al een toptijd gehad. (…) Mijn mooiste moment was dat ik hier tekende, voor een club als Ajax, dat ik hier mocht spelen."