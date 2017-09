PSV geeft enige duidelijkheid na onderzoek

Derrick Luckassen heeft de uitslag van zijn MRI-scan gekregen. De verdediger annex middenvelder van PSV viel in de met 1-7 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht uit met een knieblessure.



PSV meldt: "Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Derrick Luckassen een lichte beschadiging aan een binnenband van zijn knie heeft opgelopen. De verdediger/middenvelder zal op geleide van de pijn een aanvang maken met zijn herstel."



Luckassen kwam in Utrecht in actie als middenvelder en maakte een prima indruk op die plek. De oud-AZ'er debuteerde dit seizoen bij PSV als back, maar zijn voorkeur gaat uit naar een plek centraal achterin. Na zijn herstel moet duidelijk worden welke route hem wacht.



PSV speelt komende zaterdag thuis tegen Willem II.