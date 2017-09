De Roon waarschuwt Feyenoord: het is intimiderend

Feyenoord zal op dinsdagavond tegen Napoli in het San Paolo-stadion hoogstwaarschijnlijk een warm onthaal krijgen. De Nederlandse voetballers Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens van Atalanta Bergamo stellen namelijk dat de fans van Napoli ongelooflijk intimiderend uit de hoek kunnen komen.



De Roon zegt tegen ELF Voetbal Magazine: "Hun fans zijn de meest extreme van het land. Persoonlijk doet het me niets. Ik sluit me gemakkelijk voor de buitenwereld af. Laat ze maar. Maar voor jongere spelers kan het wel als intimiderend overkomen." Gosens vult aan: "Ik was gewaarschuwd, maar het is vreemd om voortdurend tegen opgestoken middelvingers aan te moeten kijken. Toen we de bus uitstapten bij het stadion, stonden om ons heen overal mensen ons uit te schelden. Ik heb me daar van afgesloten. Ze doen maar, zo moet je denken. Op het veld moet het gebeuren."



Ook Hateboer weet dat het er heet aan toe kan gaan in Napels. "Fans van Napoli verzamelden zich rond onze bus en we kregen al direct de meest vreselijke verwensingen naar onze hoofden geslingerd. Inclusief opgestoken middelvingers. Tot bij de aankomst voor het stadion bleef die houding zo. Vaders, met hun kinderen naast zich, stonden met hun middelvingers omhoog naar ons toe."