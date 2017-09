'Grote Memphis-ruzie bij Olympique Lyon'

Bij Olympique Lyon is buitenspeler Memphis Depay verworden tot een groot vraagstuk. Voor de afgelopen competitiewedstrijd van zijn werkgever werd de aanvaller gepasseerd en dat heeft klaarblijkelijk tot een enorme ruzie geleid op de burelen van de Ligue 1-topclub, aldus het medium 24 Matins.



Memphis werd voor ongeveer 16 miljoen euro overgenomen van Manchester United door Lyon, dat mogelijk ook nog 9 miljoen euro aan bonussen heeft moeten betalen. Verschillende hooggeplaatste functionarissen van de club zouden daarom van mening zijn dat de Nederlander meer kansen verdient, omdat ze bang zijn een enorm financieel verlies te lijden op de Oranje-international. Ook een aantal spelers van de ploeg vinden naar verluidt dat Memphis moet spelen.



Oud-voetballer Christophe Dugarry vertelde eerder over Depay: "ls je als speler die bij Manchester United is gefaald, denkt dat je makkelijk kan slagen in de Ligue 1, dan heb je het mis. Waarom speelde hij niet bij Manchester United? Simpelweg omdat hij nu eenmaal tekortkomingen heeft waarmee je het ook niet in Ligue 1 of in de Belgische competitie zou redden ..."