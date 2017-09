'Drie nieuwe opties voor Heerenveen-talent Pierie'

De jonge voetballer Kik Pierie is hard op weg om een echte hype te worden bij sc Heerenveen en in de Eredivisie. De speler wordt al in de gaten gehouden door Ajax, Feyenoord en PSV een klaarblijkelijk is zijn opmars ook niet onopgemerkt gebleven bij onze zuiderburen.



Het medium Het Nieuwsblad weet namelijk dat Club Brugge, AA Gent en KRC Genk wel zaken willen doen met Heerenveen. De Belgische ploegen zouden een nieuwe Frank de Boer zien in de zeventienjarige verdediger, die eerder aangaf helemaal nog niet aan vertrekken te denken. De bovengenoemde bron stelt dan ook dat een transfer in de aankomende winter totaal niet realistisch is te noemen.



Over de link met de traditionele top drie van Nederland vertelde Pierie onlangs: "Leuk dat ze het zeggen, maar kom op, ik heb vier wedstrijden in het eerste gespeeld. Heerenveen heeft een van de beste opleidingen in Europa. Zoals het nu gaat, in de basis bij een subtopper, past prima. Kan hij ook zijn school rustig afmaken. Ik denk dat je een betere voetballer wordt als je ook je hersens traint."