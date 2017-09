PSV-talent: in de winterstop kijken wat het beste is

De jonge PSV'er Albert Gudmundsson dacht dat hij misschien wel mocht beginnen in het KNVB-bekerduel van zijn werkgever tegen SDC Putten, maar dit bleek niet het geval. Wel mocht de IJslander invallen tegen de amateurs en in gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt hij dat dat naar meer smaakt.



Gudmundsson begint: "Ik hoopte vorige week op een basisplaats in de bekerwedstrijd bij het eerste elftal, maar het werd een invalbeurt waarop ik tevreden terugkijk. Nadat ik de basisploeg zag, wilde ik mijn kop niet laten hangen. Er kwamen toch nog dertig minuten en daarin heb ik genoten en ook laten zien dat ik iets kan toevoegen."



De jonge IJslander gaat verder met zijn verhaal: "Ik train nu in ieder geval vast mee en hoop op een plek in de kleedkamer, maar dat eerste is voor nu het belangrijkste. Mijn doel blijft om hier door te breken en lukt dat niet, dan gaan we in de winterstop kijken wat het beste is."