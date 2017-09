'Hiddink als redder van Ajax en vooral Keizer'

Toen het niet lekker liep bij Feyenoord en coach Giovanni van Bronckhorst daar de schuld van kreeg, gingen de Rotterdammers in zee met Dick Advocaat als adviseur. Voetbalcommentator Evert ten Napel zegt dat Ajax nu met eenzelfde soort constructie moet komen, maar dan met Guus Hiddink.



Bij Radio 1 komt Ten Napel aan het woord: "Hij woont ook in Amsterdam. Hiddink als back-up voor Keizer zou een oplossing kunnen zijn. Dat nu het hoofd van Keizer wordt geëist is ridicuul en belachelijk. Ajax heeft willens en wetens Keizer aangesteld als opvolger van Peter Bosz. Het ligt niet aan hem. Het ligt aan de aan- en verkoop. Dat deugt niet."



Keizer blijft voorlopig aan als hoofdtrainer van Ajax, maar journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International denkt dat dat misschien wel heel snel over is, bij een verliespartij in Friesland tegen sc Heerenveen bijvoorbeeld. "Keizer heeft niet het krediet dat Giovanni van Bronckhorst en Phillip Cocu als oud-internationals wel hebben. Keizer is toch die oud-trainer van Telstar en Emmen. Dan begin je met een achterstand en móét je resultaat boeken."