Mertens: dit is wat ik van het huidige Oranje vind

Het Nederlands elftal is toch lang niet meer zo goed als een paar jaar terug. Oranje heeft het tegenwoordig lastig met tegenstanders als Bulgarije en Wit-Rusland en dat was voorheen ondenkbaar. Vleugelspits Dries Mertens van Napoli ziet dat echter niet zo: hij vindt dat het elftal van bondscoach Dick Advocaat genoeg kwaliteiten heeft.



In gesprek met De Telegraaf zegt de Rode Duivel: "Er zijn zo veel prima spelers, waar je een mooi team van kunt maken. Nederland komt er wel weer bovenop. Oké, ik snap dat het niet meer zo goed is als vroeger met Wesley Sneijder, Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben. Maar Georginio Wijnaldum speelt bij Liverpool ongelooflijk goede wedstrijden. En neem Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Depay en noem maar op. De kwaliteitsspelers zijn er, hoor."



Over Ajax en PSV vertelt Mertens vervolgens: "Ik vind het heel jammer dat PSV en Ajax al Europees zijn uitgeschakeld en het niet goed gaat met het Nederlandse clubvoetbal. En ik snap het ook niet, want de Eredivisie is in mijn ogen een sterke competitie. Het probleem op dit moment is, denk ik, dat de topclubs te snel spelers laten vertrekken als er een goed bod komt."