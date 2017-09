Zidane: "Niet zo moeilijk als in Spanje"

De Spaanse clubs hebben de afgelopen jaren gedomineerd in de Europese clubtoernooien. Velen beschouwen de Primera División dan ook als sterkste competitie ter wereld, maar Zinedine Zidane plakt ook het etiket 'moeilijkste' hierop.



"La Liga is de moeilijkste competitie. Ik kijk veel naar voetbal in Europa en de wedstrijden zijn niet zo moeilijk als in Spanje", zo luidt het statement van de Fransman. Zidane doet deze uitspraak na de moeizame competitiestart van Real Madrid, dat afgelopen seizoen zowel de landstitel als de Champions League won.



Zidane is met zijn ploeg in voorbereiding op de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. "Het klopt dat we hier nooit gewonnen hebben, dus dat is een uitdaging voor ons." Of Toni Kroos speelt? "We wachten de laatste training af. We weten dat Toni erg belangrijk is voor ons team."



Real won de eerste groepswedstrijd met 3-0 ten koste van APOEL Nicosia.