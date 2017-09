Steun voor Keizer: "Wat had je verwacht dan?"

Marcel Keizer heeft sinds zijn start als trainer van Ajax al de nodige tikken geïncasseerd. Menigeen roept zelfs al om ontslag voor de opvolger van Peter Bosz, maar de vraag is of de sportieve malaise vooral aan hem te wijten is.



"Je kunt best beoordelen dat het niet gaat, maar je had toch ook wel kunnen voorzien dat het heel moeilijk ging worden?", stelt AD-journalist Sjoerd Mossou in Natafelen. "Je verkoopt in iedere linie de beste speler met Sánchez, Klaassen en Traoré, je stelt een trainer aan zonder ervaring, je maakt het elftal op geen enkele plek beter, wat had je verwacht dan?"



Ajax moet bovendien jaarlijks opnieuw bouwen. "Dat is inmiddels geen klus meer voor een onervaren trainer." Simon Zwartkruis is niet verrast gezien de werkwijze van het Technisch Hart. "Die constructie waarbij Bergkamp als lid van de staf oordeelt over de hoofdtrainer, dat heb ik vanaf het begin af aan een hele rare constructie gevonden."