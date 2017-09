"We willen kampioen worden, maar dat lukt zo niet"

Spelers als Dario Dumic en Jay-Roy Grot vertrokken deze zomer bij NEC, maar de begeerde Ferdi Kadioglu bleek in Nijmegen. Zijn club bestempelde hem als cruciale pion in de strijd om promotie. Vooralsnog zonder veel succes.



"Ongelooflijk", reageert de tiener tegenover Omroep Gelderland na het 3-3 gelijkspel tegen Jong PSV. "We geven zo makkelijk die goals weg. Op de eerste vijftien minuten na speelden we aardig goed voetbal. We staan met 3-1 voor en hebben kansen op 4-1 en 5-1, maar daar heb je niks aan als je het zo weggeeft."



De middenvelder vervolgt: "Voor mezelf ging het goed, want ik speel op mijn favoriete positie en dan kom ik het beste in mijn kwaliteiten. Maar we moeten zorgen dat we winnen. Dat is het belangrijkste. We willen kampioen worden, maar dat lukt niet als we de hele tijd 1-1 spelen en nu 3-3. Zo gaan we niet verder."