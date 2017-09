Sinkgraven sluit hoofdstuk af: "Dat was echt balen"

Daley Sinkgraven heeft in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen Telstar (1-1) eindelijk zijn comeback op het middenveld gemaakt. De verdediger annex middenvelder is na lang blessureleed weer inzetbaar.



Een terugslag gooide roet in het eten. "Ik dacht: ik ben er bijna. Dat was echt balen", zo laat hij weten aan FOX Sports. "Gelukkig duurde het deze keer niet zo lang. Ik ben blij dat ik nu terug ben. De afgelopen maanden waren gewoon klote. Je denkt de hele tijd dat je er bijna bent. Het ging tijdens het trainen toch ineens weer niet goed. Dan moet je weer naar de fysio. Dat zijn geen leuke dingen voor voetballers."



Sinkgraven haakte vorig seizoen al geblesseerd af. "Tijdens het thuisduel met Schalke 04 kreeg ik last van m'n knie. Of ik wist dat het zo erg was? Nee, niet dat ik er zolang uit zou liggen. Ajax zei dat het niet goed was, maar ik had gehoopt dat ik eerder op het veld had gestaan."