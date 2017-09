Volop lof voor Bosz: "Maar pas op voor de titelhouder"

Bayern München werd voorafgaand aan het seizoen weer vaak ingevuld als kampioen van Duitsland, maar vooralsnog maakt Borussia Dortmund de beste indruk. Trainer Peter Bosz is met zijn ploeg de trotse koploper in de Bundesliga en dat kan Berti Vogts wel bekoren.



"Het is een feest voor je ogen om die ploeg momenteel te zien spelen. Het is nu veruit het beste team in onze competitie", stelt Vogts (70) in zijn column namens T-Online. Toch rekent hij niet op een kampioenschap voor Bosz en consorten. "Helaas."



"Het is de hoogste tijd dat weer eens een andere club dan Bayern München kampioen wordt. Maar pas op voor de titelhouder! Ze hebben hun mindere periode nu al vroeg in het seizoen. Daarna zal de ware kracht van de ploeg weer te zien zijn. Bayern heeft bovendien een slimme en sluwe coach", aldus de oud-bondscoach van Duitsland.