"Dit soort jeugdspelertjes moet toch niet in Oranje spelen?"

Frenkie de Jong geldt als een groot talent bij Ajax, maar de middenvelder is volgens de wijze heren van Voetbal Inside overschat. Zowel Valentijn Driessen als Johan Derksen plaatst vraagtekens.



"Iedereen is zo weg van die Frenkie de Jong, maar hij is al twintig", stelt Driessen. "Als je dan in andere landen kijkt, bijvoorbeeld in België, die Youri Tielemans die naar AS Monaco is, die speelt daar gewoon en Asensio is ook twintig. Dat is gewoon een heel ander niveau. Wij roepen wel De Jong dit en dat, maar dat is tegen ADO Den Haag met Lex Immers op één been."



Derksen deelt die mening als Oranje ter sprake komt. "Die krijgt nu vlieguren. Het is een hartstikke leuk talent, maar dit soort jeugdspelertjes moet je toch niet in het Nederlands elftal laten spelen als er iets gewonnen moet worden? In Nederland krijg je snel de kans om uit te groeien tot een geweldig talentje, omdat je in een hopeloze competitie speelt."