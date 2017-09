De KNVB maakt dinsdag bekend wie de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo mag leiden. Eén naam kan nu al worden doorgestreept als kandidaat: Bas Nijhuis. "Dat kan sowieso niet."



"Het gaat om de woonplaats, dat is het verhaal. In je eigen woonplaats, dat kan niet", zo vertelt de Enschedeër aan RTV Oost. "Ik denk dat de druk erop zit bij FC Twente - Heracles. Dat is geweldig met een Overijsselse scheidsrechter, alleen niet uit de woonplaats. Ik denk dat ze in Almelo niet heel blij zijn als een Enschedese scheidsrechter die wedstrijd fluit."



Nijhuis mag FC Twente wel fluiten mocht hij verhuizen. "Officieel mag het dan." Heracles mag hij daarentegen gewoon fluiten. "Als ik vroeger in het stadion floot, dan zong het hele stadion: hij komt uit Enschede. Jan Smit stond altijd vooraan mee te zingen. Maar verder geen gekkigheden."