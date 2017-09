"Of spelers zoals ik langzaam in vleugelspelers veranderen?"

Martin Ödegaard speelt zijn wedstrijden dit seizoen als rechtsbuiten. Gezien zijn potentie is dat wellicht merkwaardig te noemen, maar de Noorse middenvelder vindt het een normale ontwikkeling.



"Ik voel me goed aan de rechterkant", zo laat de achttienjarige Ödegaard weten aan ELF Voetbal. "Ik voel me ook op het middenveld goed, dus het maakt mij niet veel uit waar ik sta. In onze speelstijl ben ik eigenlijk ook een soort extra middenvelder. Het is niet eens zo'n groot verschil."



Bij zijn broodheer Real Madrid speelt Isco regelmatig in een soortgelijke rol. "Ik denk dat het bijna normaal is tegenwoordig. Heel veel teams spelen met naar binnen komende buitenspelers. Of dat betekent dat spelers zoals ik langzaam in vleugelspelers veranderen? Nee, dat geloof ik niet. Er zijn ook nog steeds enorm veel creatieve spelers op het middenveld."