Feyenoord doet Legioen dringend verzoek

De politie van Napels en de UEFA heeft een dringend verzoek neergelegd bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben de eigen supporters opgeroepen om vooral niet naar het stadion te komen in Napels.



Feyenoord schrijft: "Nederlanders die in het bezit zijn van een kaart voor Napoli – Feyenoord zal de toegang worden geweigerd. Bij het stadion dient iedere bezoeker een identiteitsbewijs te tonen. Kaarten van Nederlanders zullen worden ingenomen en supporters lopen daarbij het risico te worden aangehouden en een boete te moeten betalen."



"Dit omdat het kopen van een kaart voor deze wedstrijd door iemand met de Nederlandse nationaliteit als een overtreding van de wet wordt gezien", aldus Feyenoord. "Feyenoord wil nogmaals bedrukken dat de club het in hoge mate betreurt dat de zo belangrijke twaalfde man morgenavond niet in het stadion aanwezig kan zijn."



Feyenoord heeft het verbod op uitsupporters aangekaart bij de UEFA.