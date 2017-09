Gerbrands reageert op ophef: "Het klopte allebei"

PSV werd na de Europese uitschakeling een zwak aan- en verkoopbeleid verweten. Onterecht, zo meent algemeen directeur Toon Gerbrands. In zijn ogen is er wél goed er gericht gewerkt aan de samenstelling van de selectie.



"Bewust hebben we met Marco van Ginkel, Derrick Luckassen en Hirving Lozano spelers aangetrokken voordat we in de voorronde van de Europa League speelden, zodat we zo sterk mogelijk waren", zo legt de bestuurder van PSV uit in het NRC. "Vervolgens gaat het mis en roept iedereen dat het raar is dat we in de laatste week geen spelers halen. Nee, onze filosofie was juist dat we op tijd onze selectie op peil hadden."



"Als dat niet lukt gaan we niet ineens spenderen", aldus Gerbrands, die ook de financiële cijfers doorneemt. "Mijn opdracht was om schulden af te lossen en toch voor de titel te spelen. Sindsdien zijn we twee van de drie keer kampioen geworden en heb ik 48 miljoen euro afgelost op de schulden. Het enige waar we nog niet in zijn geslaagd is het opbouwen van een spaarpotje. Verder is het wat mij betreft redelijk goed gegaan."



Toch ontstond er ophef door uitspraken van technisch manager Marcel Brands omtrent de Europese uitschakeling. "Marcel zei dat we dat voor acht miljoen euro hadden begroot, terwijl ik sprak van vijf miljoen tekort. Het klopte allebei. We hadden acht miljoen aan inkomsten kunnen hebben, maar het gat is vijf miljoen doordat we nu niet drie miljoen aan reiskosten en wedstrijdpremies kwijt zijn."