FIFA 2018: Nog altijd TE MAKKELIJK om op deze manier te scoren

Komende vrijdag komt in Nederland FIFA 2018 in de schappen te liggen. Dankzij de demo, die vorige week al gereleased werd, konden de liefhebbers echter alvast wat wennen aan de nieuwe game.



Wat in de proefversie opviel, is dat het nog altijd véél te gemakkelijk is om om de 'Arjen Robben-manier' te scoren: vanaf de buitenkant naar binnen snijden, en op randje zestien met een geplaatst schot in de kruising raak te schieten. Een soort doelpunt dat iedere FIFA-speler wel kan dromen.



De bekende Youtuber Ovvy irriteert zich enorm aan het feit dat dit probleem zelfs na het vele klagen om FIFA 2017, nog steeds niet is verholpen. "Negen van de 10 schoten gaan erin. Zelfs als je tegen tegenstanders op World Class en Legendary speelt", zegt hij in zijn nieuwste video.



Ook op de social media wordt dit probleem massaal aangekaart door spelers. Nu is het hopen dat de verkapte glitch in de uiteindelijke game wél is aangepakt..