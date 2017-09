Van Bronckhorst zit met zorgen: "Tapia en Van Beek.."

Nadat Eric Botteghin ook nog eens voor maanden is weggevallen, wordt de spoeling steeds dunner bij Feyenoord. In aanloop naar het CL-duel met SSC Napoli nemen de zorgen voor trainer Giovanni van Bronckhorst toe.



"Ik had niet verwacht dat de blessure van Botteghin zo erg zou zijn", erkent Van Bronckhorst op de persconferentie vanavond in Napels, geciteerd door RTV Rijnmond. "Als St. Juste ook niet kan spelen, ik verwacht overigens dat dit wel lukt, blijven Van Beek en Tapia alleen nog over als opties."



Gio mist verder ook Nicolai Jörgensen en Kenneth Vermeer nog. "We hebben veel blessures, dat is natuurlijk ook pech. De blessures hebben niets te maken met de trainingsopbouw en -intensiteit. Daar komt het niet door."





Van Bronckhorst is nu aan het woord. 'Als Jens Toornstra en Jeremiah St. Juste de laatste training doorstaan, zijn ze inzetbaar.'#napfey pic.twitter.com/rjifXjCj7h — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 25 september 2017