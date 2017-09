"Kan komend weekend zo mooi zijn dat PSV acht punten los staat"

Op voorhand was er weinig vertrouwen in het seizoen van PSV, maar momenteel zijn de Eindhovenaren toch maar mooi koploper. Iconen Willy en René van de Kerkhof zijn dan ook dolenthousiast.



Zij genoten logischerwijs van de 1-7 winstpartij in Utrecht en zien de komende 3 speelrondes helemaal zitten. PSV speelt dan tegen Willem II (thuis), VVV-Venlo (uit) en Heracles Almelo (thuis). "Dat moeten negen punten opleveren. Tel daarbij op dat Ajax en Feyenoord de volgende speelronde op bezoek gaan bij sc Heerenveen en AZ, dan kan het komende weekend zo mooi zijn dat PSV zeven of acht punten los staat van de concurrentie", stelt René van de Kerkhof voor bij Omroep Brabant.



Broer Willy vult aan met lof voor de prestatie in de Galgenwaard. "Agressief en kort op de man. Daarna ontpopte zich een hele leuke wedstrijd van PSV met hoofdrollen voor Jürgen Loacadia en Hirving Lozano. En natuurlijk Jeroen Zoet. Hij pakte op de bepalende momenten de ballen."