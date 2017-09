Berghuis: "Hebben vaker tikken gehad, moeten ons vermannen"

Afgelopen weekend was promovendus NAC Breda met 0-2 te sterk voor Feyenoord, in De Kuip. En nu wacht een loodzwaar uitduel bij grootmacht SSC Napoli. Toch is rechtsbuiten Steven Berghuis optimistisch.



"Zaterdag was een tik, maar die hebben we vaker gehad. We moeten ons vermannen, met vertrouwen en de borst vooruit spelen. De les van City is om zeker geen snelle tegengoal te incasseren", zegt Berghuis tijdens de persconferentie vanavond in Napels.



"Ik ben onder de indruk van Napoli, maar angst hebben we niet. Het is pas wedstrijd twee, dus niet allesbeslissend. Maar een resultaat zou wel heel erg welkom zijn", aldus de linkspoot tot slot.





Berghuis: 'Weten dat Napoli sterk is, maar geen sprake van angst. Proberen lang in de wedstrijd te blijven zonder snelle tegengoal'#napfey pic.twitter.com/cGpiLkLLVM — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 25 september 2017