Analist Perez oordeelt over nieuw systeem PSV

PSV ploeterde de afgelopen weken behoorlijk, maar wist gisteren plots enorm over FC Utrecht heen te walsen (1-7). Een belangrijk aandeel is weggelegd voor het door trainer Phillip Cocu ontworpen nieuwe systeem.



De nieuwe speelwijze was een soort 4-4-2, met een ruit op de as. Analist Kenneth Perez is best enthousiast over de tactische ingreep van Cocu. "Het past eigenlijk heel goed bij dit PSV. Je hebt de ruimte om te lopen, want ze hebben spelers die ruimtes kunnen bestrijken."



Vooral spits Jürgen Locadia leek te genieten van de nieuwe speelwijze. "Locadia is natuurlijk de man of the match met vier goals. Als hij de ruimte kan krijgen om zijn loopacties te maken en op die manier gevaarlijk kan zijn, dan is hij wel beter dan wanneer hij in de punt staat", vervolgt Perez bij FOX Sports.



"Daar kan hij eigenlijk alleen vijftien meter naar links of vijftien meter naar rechts bewegen. En dus in een veel kleinere ruimte."