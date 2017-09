Napoli-coach heeft wat te zeggen over opponent Feyenoord

SSC Napoli is op voorhand natuurlijk de torenhoge favoriet voor het Champions League-duel tegen Feyenoord van deze week. Toch zijn de Italianen zeer op hun hoede voor de Rotterdammers.



Dat meldt de ervaren coach Maurizio Sarri vandaag op een persconferentie. "Feyenoord is een fysiek sterke ploeg die het gewend is om aan te vallen. Het wordt een lastige wedstrijd", wordt hij geciteerd door FR12.



"We moeten ons ervan bewust zijn dat het een heel belangrijke wedstrijd is en dus zo goed mogelijk voor de dag komen", vervolgt Sarri, die rekent op de eigen achterban. "San Paolo moet ons steun geven. Het is geen beslissende wedstrijd, maar wel een belangrijke."







Verder ging Sarri in op de nieuwe zware knieblessure van oud-Ajacied Arek Milik. Dries Mertens zal hem in elk geval níét vervangen als spits: hij zal op de flank blijven staan. José Callejon maakte afgelopen weekend indruk als spits.



"Ik heb echt met Arek te doen en wens hem alle sterkte. Callejon? Hij is fantastisch. José beschermde de bal goed en is een zekerheid voor het team."