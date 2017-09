KNVB hakt knoop door: strafschoppenserie overnieuw

De KNVB heeft een beslissing genomen naar aanleiding van de bekerwedstrijd tussen FC Lisse en HSV Hoek. De strafschoppenserie moet worden overgespeeld, zo meldt PZC.



Lisse won vorige week na strafschoppen van Hoek, maar daar ontstond al dezelfde avond commotie over. De scheidsrechter liet de strafschoppen namelijk volgens het ABBA-systeem nemen in plaats van het gebruikelijke om en om. In Zeist is men nu tot de conclusie gekomen dat dit onreglementair is.



Er werd rekening gehouden met het compleet overspelen van de wedstrijd, maar nu is dus besloten om de strafschoppenserie opnieuw te laten nemen. Dat gaat gebeuren op woensdag 4 oktober om 21:00 uur in Lisse. De winnaar gaat op bezoek bij Heracles Almelo.





NIEUWS! @KNVB laat de strafschoppenserie bij @FCLisse en @hsvhoek in zijn geheel overnemen. Woensdag 4 oktober, 21.00 uur, in Lisse #lishoe pic.twitter.com/NSl2eCnhuQ — Barry van der Hooft (@Barryvdh9) 25 september 2017