Ajacied uit onbegrip: "We zijn toch niet in Engeland"

Ajax speelde dit seizoen al elf officiële wedstrijden en daarvan werden slechts vier in winst omgezet. In Amsterdam is de druk flink aan het toenemen. Sommigen schreeuwen zelfs om het ontslag van Marcel Keizer, maar Nick Viergever vindt dat idee onzinnig.



"We zijn toch niet in Engeland, waar na vier wedstrijden een trainer eruit wordt gebonjourd", zo laat de verdediger weten aan Ajax Life. "De trainer is niet alleen verantwoordelijk, dat zijn wij als groep. Elk individu voelt deze nederlaag. We zijn niet waar we willen zijn, als team zijnde, maar we doen er alles voor, net als de trainer."



Feit is wel dat de ontwikkeling moeizaam verloopt. "Een soort blokkade? Ik weet het ook niet precies, maar als er zulke simpele dingen fout lopen, ligt het niet aan de trainer." Viergever vervolgt: "Iedereen gelooft in elkaar en we kunnen alles tegen elkaar zeggen, dat gaan we deze week weer doen. Als team, als groep, we moeten door."