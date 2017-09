Duidelijke taal in Enschede: "De rest is bullshit"

FC Twente maakte indruk door FC Utrecht met 4-0 te vernederen, maar na vijf nederlagen in zes duels valt vooral de term 'degradatiekandidaat' in Enschede. Jorn Brondeel wil dat echter niet koppelen aan trainer René Hake.



"Wij staan achter de trainer en dat is geen cliché antwoord", zo laat de Belg weten aan FCUpdate. "Wij staan vol achter hem en zijn samen bezig aan een proces. Laat één ding duidelijk zijn: wij staan vol achter hem en de rest is bullshit. Natuurlijk is er druk op de trainer en druk op de spelers, maar daar zijn we wel aan gewend."



Brondeel vervolgt: "Het is nu weer slikken en doorgaan. Binnen de groep heb ik niet het gevoel dat het vertrouwen weggaat, maar je voelt wel dat het lekker is om na Utrecht een beetje adem te hebben." Er ligt nu veel druk op de ontmoeting met Heracles Almelo. "We moeten dit even verwerken en dan is er niets mooier dan vrijdag te winnen."