Heerenveen nog ongeslagen: "Maar niet realistisch"

Na de 1-2 overwinning op Willem II is sc Heerenveen terug te vinden op de tweede plek in de Eredivisie. De ongeslagen Friezen stonden zelfs een halve dag bovenaan, maar is het ook realistisch om mee te doen om de hoogste plaatsen? Joop Gall denkt van niet.



"Als je in de prille start van de competitie bovenin meedoet, mag je zeker in je handen wrijven. Je moet het koesteren", vertelt de voetbaltrainer in het Friesch Dagblad. "Als ploeg krijg je er namelijk veel vertrouwen van, het is goed voor de sfeer en saamhorigheid. Maar het is niet realistisch om te denken dat Heerenveen echt voor de titel gaat meestrijden."



De oud-speler van sc Heerenveen vervolgt: "Ja, de nivellering is groter dan ooit en ja, er is altijd een club die als uitzondering de regel bevestigt. Maar uiteindelijk is de selectie niet breed genoeg en komen ze gewoon net wat tekort. Een inzinking zoals vorig jaar verwacht ik niet. Dat zal geëvalueerd zijn en daar zullen ze van geleerd hebben."