Barça onder vuur: "Ik zou ze geen vrienden noemen"

Jérémy Mathieu is inmiddels vertrokken bij FC Barcelona, maar keert woensdag met Sporting Lissabon terug in Camp Nou. De Fransman kijkt daar met gemengde gevoelens naar uit.



Hij haalde al hard uit naar de clubleiding van Barcelona. "Ik heb heel veel gespeeld. In mijn eerste seizoen speelde ik 58 procent van de wedstrijden en heb ik belangrijke goals gemaakt. In mijn tweede seizoen heb ik 53 à 54 procent gespeeld, nog steeds niet slecht. In mijn laatste jaar was het lastiger door mijn blessures en het gebrek aan vertrouwen van de coach", vertelt hij in gesprek met Marca.



De spelers van Barça mist hij niet. "Ik zou ze geen vrienden noemen, meer collega's. Het was fantastisch om de kleedkamer te delen met zulke goede spelers, maar het waren geen vrienden van me. Vrienden betekenen iets belangrijks."