Feyenoord-pareltje Amrabat lijkt knoop door te hebben gehakt

Slecht nieuws voor het Nederlands elftal. Ajax-sterspeler Hakim Ziyech verkoos de nationale ploeg van Marokko al boven Oranje en nu lijkt Feyenoord-pareltje Sofyan Amrabat dezelfde keuze te gaan maken.



De middenvelder van Feyenoord is namelijk opgenomen in de voorselectie van Marokko en kan dus binnenkort zijn officiële debuut voor dat land gaan maken. De 21-jarige Feyenoorder zat al twee keer op de bank bij een oefenwedstrijd van Marokko, waaronder die tegen Nederland in mei. Nu kan hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon officieel debuteren.



Als dat gebeurt, komt Amrabat niet langer in aanmerking voor Oranje.





Sofyan Amrabat zit wel in de voorselectie van Marokko. Verwachting is dat hij gewoon weer bij de groep zit tegen Gabon. #margab #wk2018 pic.twitter.com/NFVDbSEbxZ — Anouar Amrani (@anouaramrani) 25 september 2017