"Heb alleen maar complimenten voor de tactiek van Cocu"

PSV deed het aan het begin van dit seizoen helemaal niet zo goed, tegen NK Osijek in de Europa League bijvoorbeeld, maar de laatste tijd gaat het al beter. De Eindhovenaren wonnen van Feyenoord en FC Utrecht en voormalig verdediger Jan Poortvliet heeft complimenten over voor coach Phillip Cocu.



De oud-stopper van PSV zegt tegen PSV Inside: "Ik heb alleen maar complimenten voor de keuze en de tactiek van Philip Cocu. Cocu heeft deze wedstrijd met zijn gekozen tactiek echt gewonnen voor PSV. FC Utrecht raakte door de tactische keuzes van Cocu eigenlijk helemaal in de war."



Poortvliet gaat verder: "Het mooie was dat de jongens echt honger hadden naar meer en door zijn blijven gaan tot de laatste minuut. Dat is toch echt wel leuk om te zien. Naarmate er meer gescoord werd zag je het elftal nog meer groeien. Dit geeft ook vertrouwen naar de toekomst."