'Feyenoorders vallen bij een middenmoter nog niet op'

Het is crisis in Amsterdam bij Ajax, maar ook bij Feyenoord loopt het niet al te lekker. De Rotterdammers verloren in de eigen Kuip van NAC Breda en analist Pierre van Hooijdonk vindt dat coach Giovanni van Bronckhorst veel te veel 'middelmaat' tot zijn beschikking heeft.



Bij Studio Voetbal zegt de oud-voetbalprof: "Feyenoord baart me zorgen. Ik zat al een tijdje te kijken naar een ploeg die stilstaat in zijn ontwikkeling. Dit is geen incident, want het gaat al eventjes niet goed. Kevin Diks, Miquel Nelom, Bilal Basaçikoglu en Michiel Kramer zijn niet goed genoeg voor Feyenoord. Die vallen bij een middenmoter nog niet op."



Van Hooijdonk ergert zich groen en geel aan Diks, die verzuimde in te grijpen bij de 0-1 van Giovanni Korte. "Hij doet gewoon niks. Dat gebeurde ook al tegen PSV met Locadia. Hij ziet het, maar reageert niet. Hij is niet goed genoeg voor Feyenoord 1." Over Basaçikoglu, die gewisseld werd voor Sam Larsson, zegt hij als laatste: "Ik heb weinig spelers Feyenoord meegemaakt die een bal zomaar over de achterlijn lopen."