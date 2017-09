"De winst op Ajax hebben wij zelf afgedwongen"

Door de beslommeringen bij de Eredivisie-topclub Ajax zou je bijna vergeten dat Vitesse in de Johan Cruijff ArenA gewoon een goede wedstrijd neerzette, in ieder geval een erg sterke eerste helft. Oefenmeester Henk Fraser zegt dan ook dat zijn ploeg de overwinning zelf afgedwongen heeft.



In gesprek met De Gelderlander vertelt de coach: "Ik heb de groep aangegeven: Wij geloven honderd procent in jullie. De staf. Mo Allach (technisch directeur, red.). Het wordt tijd dat jullie ook in ons geloven. Dit is ook een heel mooie overwinning voor Mo. Hij is een man die alles voor ons doet. Dat is de boodschap."



In de KNVB-beker tegen de amateurs van Swift werd er nog op een schrijnende manier verloren. "We zijn in de beker ver door de ondergrens gezakt. Dat hadden we niet verwacht, maar het is een beste waarschuwing. Dat doen we onszelf aan. Maar de winst van Ajax is ook onze verdienste. Die hebben wij zelf afgedwongen."