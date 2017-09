'Keizer weg bij Ajax: deze coach moet hem opvolgen'

Oefenmeester Marcel Keizer staat onder grote druk bij zijn werkgever Ajax. En misschien is de maat al wel vol en wordt hij binnenkort bedankt voor bewezen diensten. In dat geval is er één naam die telkens maar weer genoemd wordt als mogelijke opvolger: die van Frank de Boer.



De oud-international van Oranje werd vier keer op rij met Ajax kampioen van de Eredivisie, maar in zijn laatste seizoen in Amsterdam vielen de prestaties tegen. De Boer ging aan de slag bij Internazionale en Crystal Palace, maar daar wist hij het niet te bolwerken: bij beide clubs werd de Nederlander ongelooflijk snel ontslagen. Op Twitter zijn er bijzonder veel supporters die vinden dat Ajax hem maar weer moet aanstellen.





#Ajax. De boer maar weer terug — Harrie (@Knarry45) September 24, 2017

Keizer eruit, haal Frank de Boer maar terug. Hebben we in ieder geval iemand met een visie aan het roer #ajax — r4vje (@thefmveteran) September 24, 2017

Ik zou toch Frankie de Boer weer even bellen als ik Ajax was. #ajavit — Cas van Son (@Caz076) September 24, 2017

Is het een idee om Frank de Boer weer terug te vragen. Kan zo instappen , was succesvolste trainer sinds tijden en kent de cultuur? #ajax — Pierre Papa (@PierrePapa) September 24, 2017

Marcel Keizer je bent het trainerschap niet waard bij Ajax 1. Ga de F-jes trainen lamlul. Hallo Ajax, Frank de Boer is vrij. Dus go for it. — Antoon Pasch (@antoonpasch52) September 25, 2017

Sorry ik mis echt #peterbosz bij #ajax ik hoop dat #frankdeboer terugkomt bij Ajax !! — Elmas❤️❤️ (@xoxoElmasxoxo) September 24, 2017