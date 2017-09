Ajax-aanhang woedend: speler beschamend behandeld

In de rust van de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse nam het publiek van de Amsterdammers afscheid van middenvelder Davy Klaassen, die inmiddels eigendom van Everton is. Ook Thulani Serero kreeg een soort uitzwaaicadeautje, maar daar is de aanhang van Ajax niet te spreken over. Men vindt de Eredivisie-topclub wel heel erg ondankbaar.





Ene Gerstinn op Instagram over afscheid Serero. Spot on. pic.twitter.com/isR4knEHT7 — DuBlanqeBogarde (@DuBlanqeBogarde) September 24, 2017

Wat een zielig afscheid, Serero had gewoon een afscheid op het veld moeten krijgen! Ajax is echt naar de klote — ALWA.zaalvoetbal (@wattimury82) September 25, 2017

Een beeldje van € 34,95 krijgt Serero in een gangetje voor 6 jaar bewezen diensten van de Ajax leiding. #dieptriesthttps://t.co/jAVCicIK3U https://t.co/65dNPEISLT — Reinier Haverdings (@RHaverdings) September 24, 2017

Schandalig serero verdiende een waardig afscheid! Zelfs dat kunnen de hoge heertjes van TH niet regelen. — Ro vb (@Roelvb_020) September 24, 2017

Als dit is wat Serero verdient, wil ik bij eventueel afscheid ook Veltman, Dijks, Viergever, Younes, etc niet op het veld zien. Schandalig. — Ewout (@ADHDwout) September 24, 2017