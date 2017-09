'In Rotterdam wijzen ze allemaal naar 4 spelers'

Waar Feyenoord in het afgelopen seizoen vooral heel erg constant was, lijkt dat op dit moment niet meer het geval te zijn. De Rotterdammers verloren van Manchester City in de Champions League, maar dat was logisch te noemen. Ook tegen PSV ging het mis, maar daarna werd er van NAC Breda verloren, voor eigen publiek.



Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad: "Dan wijzen ze in Rotterdam weer allemaal naar Nelom, Basaçikoglu, Diks en Kramer. Ik geef meteen toe: die waren ook heel erg slecht. Maar wel net zo slecht als de rest van de ploeg. Van Bronckhorst heeft al vaker geroepen dat hij zijn tweede elftal graag in de Jupiler League had willen zien spelen. De KNVB heeft ook diverse keren bijna op de knieën voor de Kuip gelegen om de club zover te krijgen. Maar de directie van Feyenoord had er geen trek in."



De Kromme gaat verder: "Een financiële kwestie, was keer op keer het excuus. Maar de laatste jaren is er toch juist volop geld in de Kuip? En investeren in het tweede elftal betaalt zich op termijn altijd uit. Het is toch te gek voor woorden dat een professionele club zaterdagavond een speler op de bank had zitten, die al anderhalf jaar niet één duel heeft gespeeld? Niet één!"