Bruins verklapt kunstje: "Twee keer te vroeg"

Excelsior heeft zondag een knappe 0-2 overwinning geboekt op het veld van AZ. Luigi Bruins wist een hoofdrol op te eisen door binnen tien minuten twee keer te scoren, beide keren vanaf elf meter.



De middenvelder is niet verrast door dit feit. "In een oefenwedstrijd met Feyenoord heb ik wel eens gemist. In de competitie nog nooit", zo laat hij de NOS weten. "De eerste zat er vandaag goed in, de tweede ook. Ik wachtte op de keeper, die twee keer vroeg ging. Voor mij was het simpel om de bal in de andere hoek te schuiven."



De oud-Feyenoorder verdiende strafschop nummer één zelf, maar was deze ook terecht? "Voor mijn gevoel wel", aldus de resolute Bruins. "Ik hoorde hier van niet, maar moet het zelf terugzien. Ik heb nog nooit een schwalbe gemaakt."