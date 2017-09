Keizer: "Ik moet meer uit deze groep halen"

Marcel Keizer werd geprezen om de prestaties van Jong Ajax, maar het leiden van Ajax 1 blijkt een stuk pittiger. Tegen Vitesse ging de ploeg op eigen veld met 1-2 onderuit en daardoor blijft een zevende plek over als klassering.



Of Keizer nog perspectief ziet? "Jazeker", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Vandaag was het zwaar ondermaats. We zijn geen moment in de wedstrijd geweest. Maar op basis van de wedstrijden hiervoor, waarin we gedeeltes vrij aardig hebben gespeeld, zie ik nog toekomst."



Er passeren veel vragen de revue. Is Ajax bijvoorbeeld wel sterk genoeg? Keizer: "Ik ga het niet zoeken in excuses. Deze selectie is beter dan we vandaag hebben laten zien. Ik moet meer uit deze groep halen. Daar ben ik verantwoordelijk voor."