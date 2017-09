Derksen dreigt RTL: "Dan schuif ik niet meer aan"

Johan Derksen heeft weer eens voor ophef gezorgd. In het praatprogramma Voetbal Inside liet 'De Snor' zich kritisch uit over RTL en enkele collega's, maar zijn werkgever is daar niet blij mee.



Derksen veegde vrijdagavond de vloer aan met zenderbaas Erland Galjaard, collega Humberto Tan en de programmering. RTL is 'not amused', maar reageert de analyticus: "Op het moment dat ik op welke manier dan ook een spreekverbod krijg bij RTL dan is het even goeie vrienden, maar schuif ik niet meer aan. Ik rijd niet naar Hilversum om met de handrem erop te praten", zo citeert het Algemeen dagblad.



Derksen claimt dat hij niet te ver is gegaan. "We hebben een mond vol over bij mensen bij andere omroepen, bijvoorbeeld over FOX, waar ze allemaal wel een reden hebben om niet te zeggen wat ze vinden. Dan moeten wij zelf niet zo hypocriet zijn en net doen alsof er geen problemen zijn bij RTL. Wij reageren op de onrust die er al was."



Over een mogelijke contractverlenging zegt Derksen: "Ik wil daar sowieso nog over nadenken. Straks krijgen we weer gladde wegen. Ik weet niet of ik zin heb om over besneeuwde wegen naar Hilversum te rijden. En ach, als RTL wil stoppen, dan heb ik er ook vrede mee. Dan heb ik het twintig jaar gedaan en veel plezier gehad."