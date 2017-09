Bruggink fileert PSV'er: "Dat moet je echt niet doen"

PSV wint met 1-7 met FC Utrecht en is lijstaanvoerder in de Eredivisie. Voldoende reden om optimistisch te blijven dus, maar Arnold Bruggink is desondanks ook kritisch. Op Nicolas Isimat-Mirin met name.



Isimat-Mirin veroorzaakte bij een 0-1 voorsprong een onnodige strafschop. "Er is geen enkele reden om op hem te gaan hangen. Dat moet je echt niet doen", zo oordeelde de oud-PSV'er in de studio van FOX Sports. "Isimat heeft te vaak van zulke momenten gehad. Hij is net een jonge hond die de bal altijd wil pakken."



"In de zestien meter moet je soms ook denken: oké, ik neem iets afstand. Dan kun je het altijd herstellen. Het is gewoon stom. Terechte penalty", aldus Bruggink, die hem ook in de opbouw vindt tegenvallen. "Hij focust zich alleen maar op de spelers voor zich en dat is makkelijk uit te schakelen door FC Utrecht."