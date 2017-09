Vlaar kijkt in de spiegel: "Volledig op mijn conto"

Ron Vlaar kijkt in de spiegel na de 0-2 nederlaag tegen Excelsior. De geroutineerde verdediger veroorzaakte een strafschop in de openingsfase en speelde ook daarna bijzonder ongelukkig. Dat weet hijzelf ook.



"Ik sta niet goed bij die tweede strafschop. In een reflex raak ik de tegenstander en ja, dan krijg je een strafschop tegen. Die strafschop komt volledig op mijn conto", zo laat de AZ'er na afloop optekenen in gesprek met het Algemeen Dagblad.



"Blijkbaar moeten we ons nog veel verbeteren. We hebben het niet af kunnen dingen vandaag", aldus Vlaar, die Excelsior in acht minuten tijd twee strafschoppen zag benutten. "Dat was gewoon heel slecht. We hadden vandaag een mindere dag. Niet meer en niet minder."