Vitesse werd midweeks bespot door het bekerdrama tegen AVV Swift in Amsterdam, maar zondag volgde revanche door met 1-2 te winnen bij Ajax. Thomas Bruns kan die wedstrijden ook niet los van elkaar zien.



"We hadden het er net al over in de kleedkamer: we kunnen niet winnen van amateurs uit Amsterdam, maar wel in de ArenA", vertelt de oud-Heraclied aan FOX Sports. "We wisten dat Ajax houdt van vooruit voetballen, waardoor ze steeds maar twee verdedigers hadden staan. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt."



Bruns vervolgt: "We mogen trots zijn op onszelf. Na een k.u.t.-week. Dat wil je gewoon niet meemaken als profvoetballer. We hebben flink op onze kloten gehad, meer dan terecht natuurlijk. Eigenlijk kun je een nederlaag tegen amateurs niet rechtzetten, maar dit is wel heel lekker."