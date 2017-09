De Jong ziet piepklein lichtpuntje: "Dat is dan toch lekker"

Ajax verspeelde vandaag wederom dure punten in de Eredivisie. Het spel was bovendien abominabel slecht te noemen. En dus zag ook middenvelder Frenkie de Jong weinig lichtpuntjes.



De enige kwam vanaf andere velden. Concurrent Feyenoord verloor gisteravond immers al, met 0-2 van NAC Breda. "Daar moeten we eigenlijk niet naar kijken. We zijn Ajax en moeten elke wedstrijd winnen. Als het goed is word je dan kampioen."



"Maar nu moeten we in de achtervolging, dan is het toch lekker als de concurrenten ook punten verliezen, ja", reageert De Jong na afloop voor de camera van FC Afkicken.





🗣 #vitaja | Ajax mag nu al in de achtervolging, maar de concurrenten laten ook steken vallen: “Dat is dan nog wel lekker”, aldus De Jong. pic.twitter.com/GKTrGwljyg — FC Afkicken (@FCAfkicken) 24 september 2017