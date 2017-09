Van Ginkel blij met nieuwe collega op PSV-middenveld: "Sterk"

Aanvoerder Marco van Ginkel leek even in een vormdip te zitten de afgelopen weken, maar vandaag was hij weer belangrijk met zijn spel én een benutte strafschop.



Een verslaggever van Voetbal Inside stelt na afloop dat Van Ginkel meer tot leven kwam dankzij de sterke Derrick Luckassen, die nu op het middenveld stond in plaats van achterin.



"Ja, dat zou zeker kunnen. Voor mij persoonlijk is het lekker dat hij daar staat, een verdedigende middenvelder die opruimt en inspeelt. Dan kom ik ook meer in mijn kracht: ik kan wat dieper gaan. Dat was de laatste wedstrijden wat minder, omdat ik wat verdedigender speelde", aldus Van Ginkel.