Steven Bergwijn maakte zondagmiddag een heerlijk doelpunt in de met 1-7 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De PSV-aanvaller omspeelde verschillende tegenstanders en schoof de bal vervolgens in het lege doel. Na afloop was er dan ook veel aandacht voor hem.



"In de kleedkamer ben ik meteen dat doelpunt terug gaan kijken", zo laat Bergwijn optekenen in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Ik heb m'n telefoon niet meer uit mijn handen gehad. Ja, nogal wat reacties gekregen ook. Het was echt een doelpunt op gevoel."



De negentienjarige PSV'er werd na zijn doelpunt even vergeleken met Diego Maradona. "Ik passeerde drie, vier man en speelde keeper uit. Maar je mag hem niet vergelijken met die beroemde goal van Maradona hoor."