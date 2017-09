Ajax maakte er vandaag een potje van, in eigen huis tegen Vitesse. Uiteindelijk werd er met 1-2 verloren, maar vooral het spel zorgt voor veel boze gezichten in Amsterdam.



Nick Viergever zag een angstig Ajax, zo laat hij Ajax TV weten. "Dan ziet het er allemaal heel apathisch en slecht uit. Dat was ook zo. We zijn ernaar opzoek en we willen wel graag, maar je ziet toch balverlies en verkeerde inspeelpasses.



"Dan komt er iets in het team waardoor je geen vertrouwen hebt. Dat moet eruit, want thuis moeten wij gewoon van iedereen winnen, aldus de verdediger. " Bij die 2-0 hadden we balverlies op het middenveld, dan sta je open en komt die tweede er eigenlijk heel snel overheen. Maar het neemt niet weg dat het wel een middel is om er iets anders in te krijgen."