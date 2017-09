"Een nachtmerrie? Zo wilde ik het niet direct betitelen"

FC Utrecht had geloof in een goed resultaat tegen PSV, maar kwam van een koude douche thuis. De Domstedelingen werden na rust volledig afgeschminkt door de Eindhovenaren: 1-7.



"Of dit een nachtmerrie is? Zo wilde ik het niet direct betitelen, maar de uitslag is natuurlijk desastreus", laat Ten Hag weten aan FOX Sports. "Het eerste uur vond ik ons goed spelen, vooral aan de bal. We creëerden enkele kansen, maar helaas verdedigen we niet goed en uiteindelijk gaat dan de mentale factor een rol spelen."



Ten Hag zag een effectief PSV. "Toen het 1-3 stond kregen we nog wel goede kansen, maar als het eenmaal 1-4 staat moet je aan damage control gaan doen. Dus niet naar voren stieren en acties maken. Er is veel werk aan de winkel, zeker in verdedigend opzicht. Vandaag maakten we de verkeerde keuzes waaruit tegengoals vielen. Daarnaast was het vervelend dat PSV zo effectief was"