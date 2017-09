Schöne geeft waarschuwing af: "Ook als Ajax zijnde"

Lasse Schöne is zeer teleurgesteld in de prestatie van Ajax tegen Vitesse. Na de 1-2 nederlaag in eigen huis wees de Deense middenvelder vooral op de instelling van zijn ploeg.



"Als je een wedstrijd zo begint, dan wordt het algauw moeilijk. Ik vond het slap vandaag", vertelt Schöne aan AT5. "Het begint toch met de instelling. Je kunt een mindere dag hebben in balbezit, maar de instelling moet kloppen. Dat gold ook niet vandaag. Over de hele lijn was het matig."



"Je moet altijd winnen, het maakt niet uit wat Feyenoord doet", aldus Schöne, doe dat niet begrijpt. "Vorige week had je ook een mindere wedstrijd, dan denk je dat je er vol op gaat vandaag. Dat was niet het geval. Als je niet scherp bent, ook als Ajax zijnde, dan kun je deze wedstrijd verliezen."