Idrissi legt plotse opleving Groningen uit: "Dát is de kunst"

FC Groningen verkeerde in een ronduit beroerde vorm, maar won vanmiddag toch vrij verrassend met 1-0 van FC Twente. De matchwinner was Oussama Idrissi, met zijn treffer in de 51e minuut.



En dat zorgt voor een stukje rust rondom Ernest Faber en zijn ploeg. Want de druk was groot. "Wat de kunst is: we kijken wat de kwaliteiten van elk individu is, om daar vervolgens chocola van te maken. Dat betekent voor mij specifiek dat ik een betere samenwerking heb met Django Warmerdam op de linkerkant, dat zag je ook bij de goal", vertelt Idrissi na afloop bij FOX Sports.



"Zo bespreken we met spelers en trainers hoe we een betere samenwerking met elkaar kunnen krijgen, op verschillende posities. Uiteindelijk moet dat goed voetbal opleveren en uiteindelijk resultaat."



Na de zege staan de Groningers nu tiende op de ranglijst in de Eredivisie.





💬 | Matchwinnaar Oussama Idrissi legt het uit: "Gesprekken doordeweeks met de trainer moet goed voetbal en resultaat opleveren." #grotwe pic.twitter.com/FNZlo3SOjo — FOX Sports (@FOXSportsnl) 24 september 2017