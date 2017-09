Van der Sar zet nu ook bij Man United-fans kwaad bloed

Edwin van der Sar is bij de Ajax-fans al een tijdje niet meer zo heel geliefd, vanwege vermeend 'wanbeleid' in Amsterdam als directeur. Maar nu zijn ook heel veel Manchester United-fans klaar met hem.



De krant The Sun schrijft zelfs dat Van der Sar 'moet vrezen voor het verliezen van zijn heldenstatus op Old Trafford'. Dit nadat hij zich erg positief uit heeft gelaten over rivaal Manchester City, en diens trainer Pep Guardiola.



"Onlangs zag ik waartoe Pep's team in staat is op Europees niveau, toen ze in Nederland speelden", doelt Van der Sar op de 0-4 zege bij Feyenoord van City, vorige week. "Zowel City als United heeft enorme investeringen gedaan, en wederom maakt dat nu het verschil."



De oud-doelman stelt dat de twee clubs uit Manchester dit seizoen de Premier League kunnen gaan domineren. Momenteel staan ze beiden op 16 punten uit de eerste zes competitieduels.





